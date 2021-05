경북도, 온라인 문화관광 홍보단 'G토리' 운영 … 단원 모집

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북도는 24일부터 6월6일까지 지역 문화·예술·관광 관련 다양한 소식을 전달할 온라인 홍보단 'G토리'를 모집한다고 23일 밝혔다.

경북 온라인 홍보단인 'G토리'는 경북도의 영문 앞글자인 G와 스토리(Story)의 합성어로, 경북의 스토리를 풀어나간다는 뜻이다.

도는 'G토리' 유튜브 채널을 개설하고, 도내 문화·예술·관광·체육·인물 등 다양한 소식을 전해줄 예정이다. 특히, 지역의 크리에이터들을 활용하여 경북의 소식을 영상 콘텐츠로 제작해 생생한 현장의 모습을 보여줄 방침이다.

이번 홍보단은 공고일 기준 경상북도에 주소지를 두고 경북의 문화·예술뿐만 아니라, 주요정책 등 경북에 관심이 많고, 유튜브 영상 제작이 가능한 도민이면 누구나 신청할 수 있다. 자세한 사항은 경북문화재단 홈페이지를 참조해 신청하면 된다. 최종발표는 6월 중으로 개별통보된다.

김상철 경북도 문화관광체육국장은 "G토리로 우리 경북의 문화예술뿐만 아니라, 다양한 분야의 콘텐츠를 소개함으로써 경북의 홍보 효과가 클 것"이라며 "지역의 크리에이터들에게 역량강화의 기회도 제공함으로써 우수한 크리에이터 양성에도 도움이 될 것"이라고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr