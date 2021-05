'공공지원 민간임대' 2000호 공급 위한 민간제안 사업공모

10년 이상 안심하고 살 수 있는 주택

주변시세보다 저렴…연내 8000호 공모

[아시아경제 문제원 기자] 공공지원 민간임대주택 2000호를 공급하기 위한 2021년도 2차 공공지원 민간임대주택 민간제안사업 공모가 진행된다.

국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)는 주변시세보다 저렴한 임대료로 10년 이상 안심하고 살 수 있는 공공지원 민간임대주택 민간제안사업 참가의향서를 26일부터 다음달 4일까지 접수한다고 23일 밝혔다.

공공지원 민간임대주택 민간제안사업은 민간이 제안한 사업부지에 주택도시기금과 민간이 함께 출자해 설립한 부동산투자회사(리츠)가 사업을 추진하는 방식이다.

민간제안사업 공모는 우수한 민간임대 사업장을 보다 효과적으로 선별하기 위해 도입됐다. 도시계획 변경 없이 즉시 주택 건설이 가능한 사업장 또는 공사 중인 사업장 등을 대상으로 한다.

HUG는 2000호 내외를 모집하는 2차 공모를 통해 연내 총 8000호의 민간제안사업 공모를 추진할 예정이다.

공모에 대한 자세한 사항은 오는 25일부터 HUG 누리집을 통해 확인할 수 있다. 참가의향서를 제출한 사업자에 한해 오는 7월30일까지 사업신청서를 접수해 8월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

