경남 8개 시·군서 20명 확진 … 거리 두기 3주 연장(종합)

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 20명이 추가로 발생했다.

경상남도는 전날 오후 5시 이후 양산 6명, 김해 4명, 창원 3명, 함양 2명, 밀양 2명, 사천 1명, 합천 1명, 진주 1명 등 20명의 확진자가 나왔다고 22일 밝혔다.

감염경로는 도내 확진자 접촉이 11명(가족 7명, 지인 2명, 직장 1명, 동선 1명)으로 가장 많고, 타지역 확진자 접촉이 3명, 김해 외국인 모임 관련 2명이다.

진주에서는 확진자 1명을 포함한 총 4명의 감염경로에 대해서는 조사하고 있다.

창원에서는 진해구의 한 초등학생이 확진돼 방역 당국이 해당 학교에 선별진료소를 설치하고 학생과 교직원 400여 명에 대한 검사를 진행하고 있다.

김해 외국인 모임 관련 확진자 중 1명은 지난 14일 시행한 검사에서는 음성이었으나 전날 재검사에서 확진 판정을 받았다. 김해 외국인 모임 관련 확진자는 총 53명으로 늘었다.

이에 따라 도내 누적 확진자는 총 4514명(입원 269명, 퇴원 4229명, 사망 16명)으로 늘었다.

한편 경남도는 사회적 거리 두기 1.5단계를 24일부터 내달 13일까지 3주간 연장한다고 밝혔다. 이번 연장은 최근 확진자 수, 서민 경제 피해 등을 종합적으로 고려한 조처다.

5인 이상 사적 모임 금지 조처는 그대로 유지되며 유흥시설, 식당 카페 등 다중이용시설 운영시간 제한은 없다.

방영당국 관계자는 “확진자가 급증해 지역사회 확산이 우려될 경우에는 다중이용시설 운영시간 제한 등 다양한 조처를 할 예정”이라고 말했다.

