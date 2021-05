노원구, 어르신 소원성취함(函) 사업 진행

만 70세 이상 독거 어르신 중 기초생활보장, 서울형기초보장수급자, 차상위계층 대상 1인 당 80만원 이내 인적·물적 자원 지원

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 지역 내 저소득 독거 어르신들의 고립감 해소와 삶의 희망을 북돋우기 위해 '소원 성취함(函)' 사업을 시작한다.

소원 성취함은 간절히 소원했으나 여건 상 이루지 못한 어르신의 꿈을 이뤄드리는 사업으로 구에 거주하는 만 70세 이상 독거 어르신 중 기초생활보장수급자, 차상위계층, 서울형기초보장수급자와 같은 저소득층이 대상이다.

소원은 가보고 싶은 곳(고향방문, 여행, 공연·스포츠관람), 가지고 싶은 것(생활용품, 의료 및 전자기기), 해보고 싶은 것(은혜갚음, 사진촬영, 외식) 등 다양한 내용으로 6월30일까지 신청이 가능하다.

함 설치지역은 저소득 대상자가 많이 거주하고 있는 중계2·3동, 공릉1동, 하계1동, 월계2동, 상계1동 5개 주민센터다. 희망자는 주민센터를 방문해 대상 여부를 확인한 후 설치된 소원함에 신청서를 넣으면 된다.

심사는 소원의 적절성, 실현 가능성, 예산 및 제반 환경 등에 따라 41명을 선정, 1인 당 약 80만원 선에서 인적·물적 자원을 지원한다.

또 일회성 지원에 그치지 않고 소원 성취 후에도 대상자의 상황과 필요에 따라 민간과 공공의 사회복지자원과 연계해 적절한 프로그램과 복지제도를 소개하고 참여할 수 있도록 도울 예정이다.

소원 성취함은 증가하고 있는 독거노인 가구에 대한 지역사회의 관심이 반영된 것으로 독거 어르신과 지역사회의 소통을 촉진해 사회적 안전망을 형성하는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

오승록 노원구청장은 “저소득 독거노인 가구는 사회와 단절돼 있는 경우가 많아 복지 사각지대에 놓이기 쉽다”며 “지역사회와의 교류와 소통을 유도, 고립감을 해소하고 맞춤형 지원을 받을 수 있도록 다양한 사업을 시행해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr