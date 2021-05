"문 총리"…바이든, 한미 동맹 강조하다 '말 실수'

하루 전에는 네타냐후 이스라엘 총리를 대통령으로 발언

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 대통령이 문재인 대통령을 총리라고 말하는 외교 결례를 범했다.

바이든 대통령은 21일(현지시간) 백악관에서 문 대통령을 초대해 한국전 영웅인 랠프 퍼켓 예비역 육군 대령에 대한 명예 훈장 수여식을 진행했다.

한미 정상회담을 앞두고 한미 동맹을 강조하기 위한 이벤트였다. 명예 훈장 수여식에 외국 대통령이 참석한 것은 문 대통령이 처음이다.

바이든 대통령의 실수는 한국이 한국전과 참전용사들의 희생을 잊지 않고 있다는 점을 강조하던 중 벌어졌다.

바이든 대통령은 문 대통령이 퍼켓 대령에 고마움을 표현할 수 있도록 연단으로 안내하면서 "퍼켓 대령과 함께했던 이들은 그의 용맹성을 잊지 않았으며 문 총리가 오늘 행사에 참석함으로써 한국인들도 (영웅을) 잊지 않고 있다는 점을 보여줬다"라고 발언했다.

ABC 방송과 뉴욕포스트 등 미 언론들은 바이든 대통령이 문 대통령을 총리로 부르는 실수를 했다고 지적했다.

실수는 딱 한 번 이었지만 옥의 티가 됐다.

바이든 대통령은 연설을 시작하며 "문 대통령님, 오늘 행사에 참석해 주셔서 영광입니다"라고 분명하게 말하는 등 정확하게 문 대통령이라고 수차례 말했다.

바이든 대통령은 하루 전 이스라엘과 무장 정파 하마스의 휴전에 대해 연설하면서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 대통령으로 언급하기도 했다.

한편 양 정상은 훈장 수여식 후 정상회담을 시작했다. 정상회담 후에는 백악관 정원에서 공동 기자회견을 할 예정이다.

