이더리움 창시자 “암호화폐 시장 버블, 언제 터질지 모른다”

"머스크, 악의적 의도 없을 것"

[아시아경제 김희윤 기자] 이더리움의 공동 창시자인 비탈릭 부테린(27)이 현재 가상화폐에 거품이 껴있다는 의견을 밝혔다.

20일(현지시간) CNN과의 독점인터뷰에서 부테린은 "암호화폐는 현재 거품 단계에 있으며 거품이 언제 터질지 예측하기는 정말로 어렵다"고 말했다.

그는 이어 "(거품은) 이미 끝났을 수도 있고 몇달 뒤에 끝날 수도 있다"고 덧붙였다.

가상화폐 시장은 최근 급락세를 보이고 있다. 이더리움은 지난 11일에는 4300달러를 호가했으나 20일 오전 기준 2700달러대로 크게 하락했다.

이에 따라 부테린이 보유한 이더리움의 가치도 한때 11억달러에 달했으나 20일 오전 현재 8억7000만달러로 줄어들었다.

부테린은 "4년 전과 달리 가상화폐는 주류 세계에 진입하려 하고 있다"며 "더 이상 단순한 장난감은 아니다"라고 강조했다. 또한 이더리움은 NFT(대체불가능토큰) 기반으로 주류에 더 가까워졌다고 평가했다.

아울러 부테린은 테슬라의 최고경영자(CEO)인 일론 머스크의 행보에 "그가 도지코인에 매료된 것은 순수한 호기심 때문일 수 있다"며 "머스크가 악의적인 의도를 갖고있다고는 생각하지 않는다"고 말했다. 이어 "(그의 발언에 따른) 혼란이 있는 것은 당연하지만 시장은 배울 것이고. 머스크는 더 이상 이런 영향을 행사할 수 없을 것"이라고 전망했다.

부테린은 러시아계 캐나다인으로 19세였던 2013년 이더리움 설계도를 발간했고 2015년에 이더리움 블록체인을 출범시켰다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr