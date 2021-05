6월 보금자리론 0.1%P 인상…최저 연 2.60%

[아시아경제 이광호 기자]한국주택금융공사가 장기 고정금리·분할상환 주택담보대출인 '보금자리론'의 6월 적용금리를 0.10%포인트 인상한다고 21일 밝혔다.

주택금융공사 홈페이지를 통해 신청하는 'u-보금자리론'과 은행 창구에서 신청하는 't-보금자리론'은 대출 만기에 따라 연 2.70%(만기 10년)에서 2.95%(만기 30년)로 이용할 수 있다.

공동인증서를 통한 전자약정 등 온라인 신청으로 비용이 절감되는 '아낌e-보금자리론'은 이보다 0.10%P 낮은 연 2.60%(만기 10년)에서 연 2.85%(만기 30년)의 금리가 적용된다.

제2금융권의 변동금리 또는 일시상환 주택담보대출을 고정금리·분할상환방식으로 전환하는 상품인 '더나은 보금자리론'은 u-보금자리론·t-보금자리론 금리와 동일하다. 전자약정을 할 경우 아낌e-보금자리론 금리를 적용받을 수 있다.

주택금융공사 관계자는 "정책모기지 기준이 되는 중장기 국고채 금리가 올라 보금자리론 금리를 조정하게 됐다"며 "무주택 서민·실수요자에게 과도한 상환부담을 주지 않도록 인상폭을 최소화했다"고 말했다.

그러면서 "이달 중 보금자리론 신청을 완료하면 조정 전 금리를 적용받을 수 있다"고 덧붙였다.

