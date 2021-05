거창군 정부 합동 평가 도민 공감 군부 1위 … 정성평가 군부 2위 2관왕 달성!

민선 7기 구인모 군수 3년 연속 탁월한 행정력 입증받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 경상남도가 18개 시군을 대상으로 행정 전 분야에 대해 평가한 ‘2021년 시군 주요 업무 합동 평가’에서 2관왕을 달성, 재정인센티브 1억5000여만원을 받는다고 21일 밝혔다.

시군 주요 업무 합동 평가는 도가 도내 18개 시군을 대상으로 국가 주요 정책과 도 역점시책의 추진 성과를 종합적으로 평가해 지자체의 정책 경쟁력과 책임성을 확보하고자 매년 실시하고 있다.

올해 평가는 2020년 실적 기준 정부 합동 평가 부분 89개와 도 역점시책 36개 등 총 125개 지표를 대상, 3개 부문(정량평가, 정성평가, 도민 공감 우수사례)으로 진행됐으며, 거창군은 도민 공감 우수사례 군부 1위, 정성평가 군부 2위에 선정됐다.

이번 성과는 민선 7기가 출범한 2019년부터 2020년 군부 우수기관 수상에 이은 3년 연속 수상으로 일반행정, 사회복지, 지역개발 등 군의 우수한 행정력이 대외적으로 인정받은 것으로 큰 의의가 있다.

특히 도민이 직접 참여해 정책 만족도를 평가하는 도민 공감 우수사례 분야에서 군부 1위를 달성, ‘군민 공감 소통화합’이라는 구인모 거창군수의 군정 목표 실현을 평가 결과로 증명했다.

구인모 거창군수는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응으로 행정력이 집중돼 어려움이 있었음에도 민선 7기 3년 연속 수상 할 수 있었던 것은 전 직원들과 뜻을 모아 노력해 온 결과이다”며 “앞으로도 최고의 행정서비스를 제공해 ‘더 큰 거창도약, 군민 행복 시대’를 실현하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr