금천구, 평화 날개 프로젝트 참가자 모집

5월24일부터 청소년 유튜버 25명, 웹뮤지컬 단원 20명 선착순 모집... 영상 제작·편집, 뮤지컬 연계 지역사회에 평화·통일 메시지 전달

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 서울시 지역밀착형 자치구 평화·통일 교육 사업‘금천구 평화 날개 프로젝트’ 추진을 위해 평화 날개 청소년 유튜버 25명과 웹뮤지컬 단원 20명을 모집한다.

평화 날개 청소년 유튜버는 올 6월부터 10월까지 전문가로부터 영상을 제작·편집하는 방법을 교육받고, 평화·통일을 주제로 한 영상을 직접 제작하는 활동에 참여하게 된다.

또, 평화기행 및 각종 체험활동을 진행한다.

구에 거주하거나 구 소재 학교에 재학 중인 초등학교 5학년에서 중학교 3학년 청소년이 참여 대상이다.

‘평화 날개 웹뮤지컬 단원’은 올 6월부터 10월까지 뮤지컬 레슨을 지도받고, 개별 촬영 영상을 편집해 평화·통일 관련 뮤지컬 영상을 제작하는 웹뮤지컬 창작활동을 진행한다. 금천구민이면 남녀노소 누구나 참여 가능하다.

평화 날개 청소년 유튜버 우수 제작영상과 웹뮤지컬 영상은 향후 구청 유튜브 등을 통해 공개될 예정이다.

참여 희망자는 5월24일부터 구 홈페이지 금천소식 게시판에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 이메일(gkfn1539@geumcheon.go.kr)로 제출하면 된다. 모집은 선착순으로 진행된다.

유성훈 금천구청장은 “평화·통일을 염원하는 미래 통일세대의 창의적인 영상 콘텐츠와 구민창작 웹뮤지컬 영상 콘텐츠를 통해 지역사회에 평화의 메시지가 전파되기를 기대한다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr