지난해 공연한 어린이 뮤지컬 실황 영상화

CGV는 오는 22일부터 ‘신비아파트 뮤지컬 시즌3: 뱀파이어왕의 비밀’을 상영한다. 지난해 공연한 어린이 뮤지컬 실황을 영상화한 작품이다. 신비와 친구들이 신비아파트 주민들을 구하기 위해 뱀파이어들과 맞서는 내용이다. 가족 간 사랑을 다룬 이야기와 화려한 무대, 특수효과 등으로 호평을 받았다. 조진호 영업마케팅담당은 “온택트로 공연한 무대를 큰 스크린과 풍부한 사운드로 즐길 수 있다”며 “개봉 기념 이벤트에 참여하면 캐릭터 스티커, 3D 입체퍼즐, AR카드 패키지 등도 받을 수 있다”고 했다.

