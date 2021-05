약해진 건강, 비대면 운동 해볼까? 건보공단 부산경남본부, 근로자 ‘건강UP 행복UP’ 추진

지역자원 연계 통한 운동·금연·절주 맞춤형 건강관리 서비스

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 비대면 운동으로 ‘코로나 시대’를 극복해볼까?

감염위험으로 건강관리가 어려운 ‘위드_코로나’ 시기에 거리두기 등 방역수칙을 지키면서도 활력 있게 생활할 수 있는 비대면 운동에 대한 관심이 높아지고 있다.

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 코로나19로 악화된 시민의 건강관리를 위해 부산금연지원센터, 부산건강도시지원단과 연계해 20일부터 10월까지 비대면 근로자 건강증진 프로그램 ‘건강UP 행복UP’을 진행한다.

이 사업은 공단의 빅데이터를 활용했다. 부산·울산·경남 지역 내 비만·음주·흡연율 상위 사업장 근로자를 대상으로 건강운동, 금연과 절주 관리 맞춤형 프로그램을 제공해 건강생활을 실천토록 하고, ‘Self care’ 환경을 조성해 건강을 향상시키는 것이 목적이다.

장수목 본부장은 “직장인 37%가 시간과 의지 부족 등으로 건강관리를 못 하지만 직장에서 건강증진 활동과 프로그램을 운영한다면 94.7%가 참여 의향이 있다는 조사 결과가 있다”고 말했다.

장 본부장은 “건강 UP 행복 UP 프로그램을 비롯해 건강보험공단에서 근로자의 건강 개선과 관리를 돕는 다양한 서비스를 개발해 제공하겠다”고 했다.

