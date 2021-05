[클릭 e 종목] 한국금융지주, 다음달에는 뜰까

[아시아경제 황준호 기자] SK증권은 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 105,500 2021.05.21 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 한국투자증권, ELW 258종목 신규 상장증권株, 역대급 실적에 못따라가는 주가 [클릭 e종목] " 깜짝 실적' 한국금융지주, 올해 순이익 1兆 돌파 전망" close 의 '매수' 의견을 유지했다. 5월 들어 주가가 하락했지만 지난달 급상승한 영향에 따른 조정으로 보고, 목표주가도 12만5000원으로 유지했다.

SK증권은 한국금융지주가 비은행 지주회사로서, 증권주 중에서 가장 수익원 다각화에 유리한 기업 구조를 갖고 있다고 봤다. 이에 따라 지난 10 년 간 실적과 주가 측면에서 우수한 성과를 거둘 수 있었다고 분석했다. 이어 대주주는 아니지만 이익이 빠르게 증가 중인 카카오뱅크의 실적이 지분법평가이익으로 들어오는 것도 긍정적으로 평가했다.

한국금융지주의 올해 1분기 실적은 전 부문에 걸친 고른 호조세를 보였다. 한국금융투자 수익을 부문별로 보면 자산관리수수료가 10% (QoQ), IB 수익이 22%, 유가 증권운용 부문이 132% 증가하는 호조세를 기록했다.

구경회 SK증권 리서치센터 연구원은 "최근 증시 거래대금이 1Q 에 비해 소폭 감소세를 보이고 있으나, 전 부문에 걸친 호조세를 감안할 때 연간 실적은 우수할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

