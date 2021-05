[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스가 열흘간 지속된 무력 충돌을 중단하기로 합의했다.

20일(현지시간) 외신에 따르면 이스라엘 정부는 이날 휴전안을 승인했다. 지난 10일 하마스의 선제공격에 맹렬한 폭격으로 대응한 지 꼭 열흘만이다.

하마스도 이런 사실을 확인하면서 양측이 21일 오전 2시를 기해 휴전에 들어가기로 했다고 주요 외신이 보도했다.

팔레스타인 측도 일단 이스라엘의 휴전 결정에 환영의 뜻을 나타냈다.

양측의 충돌로 가자지구에서는 232명이 사망하고 1900여명이 부상했다. 이스라엘도 '아이언돔'을 통해 하마스의 로켓 공격을 막았지만 12명의 사망자와 300여 명의 부상자가 발생했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr