광주천 일대 정화활동 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부소방서(서장 이천택)는 지난 18일 의용소방대원들이 광주천 일대에서 쾌적한 환경조성을 위한 정화활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 정화활동은 시민들에게 쾌적한 산책로를 제공하고 환경문제에 대한 관심을 높이기 위해 추진됐다.

의용소방대원 240여명은 서구 천번우하로에 있는 SK주유소 일대부터 상무자유로 일대의 구역까지 약 400m 구간에서 천변에 있는 오물과 쓰레기를 제거했다.

또 자연환경 보존에 관한 캠페인용 플래카드도 게시했다. 앞으로 5회에 걸쳐 광주천 정화에 앞장설 예정이다.

윤성상 119재난대응과장은 “앞으로도 광주천 정화활동 뿐만 아니라 다양한 봉사활동을 바탕으로 시민들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr