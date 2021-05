[아시아경제 이정윤 기자] 강원 속초에서 80대 남성이 화이자 백신 2차 접종을 한 지 엿새 만에 숨져 보건 당국이 역학조사에 나섰다.

20일 강원도와 속초시 보건당국에 따르면 이날 오전 8시 10분께 속초에 거주하는 A(81)씨가 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

A씨는 지난 4월 23일 속초시 생활체육관에서 화이자 백신 1차 접종을 했고 이달 14일 2차 접종을 한 것으로 파악됐다.

백신 접종 당시 보건소나 병·의원을 통한 이상 반응 신고는 없었다. 이후 A씨는 이달 16일 가벼운 어지럼증을 호소했으나 기저질환은 없던 것으로 알려졌다.

경찰은 부검을 통해 사인을 조사할 방침이고 보건당국은 백신과 사망 사이 인과성 등 역학 조사하기로 했다.

