"강행해도, 취소해도 가시밭길" 도쿄올림픽 앞두고 고민 빠진 日정부

[아시아경제 조슬기나 기자] 도쿄올림픽·패럴림픽 개막을 약 2개월 앞두고 일본 정부가 고민에 빠졌다. 코로나19 확산세가 재차 거세지며 개최 반대 여론이 일고 있지만 올림픽 취소에 따른 재정, 정치적 부담도 만만치 않아서다.

20일 아사히신문 등에 따르면 지난 15~16일 일본 유권자를 대상으로 한 여론조사 결과 올림픽을 취소하거나 재차 연기해야 한다는 의견이 83%에 달했다. 이는 4월 여론조사 당시보다 14%포인트 높아진 수치다. 최근 코로나19가 재차 확산하며 올림픽 개최를 반대하는 목소리도 높아진 것으로 해석된다.

현재 일본 정부와 도쿄도, 국제올림픽위원회(IOC) 등은 도쿄올림픽을 예정대로 개최한다는 입장이다. 총리관저의 간부는 아사히신문에 "올림픽은 한다. 조금의 흔들림도 없다"며 반대 여론에도 강행하겠다는 뜻을 재확인했다.

다만 올림픽 개최가 오히려 현 스가 요시히데 내각에 마이너스가 될 것이라는 지적도 잇따른다. 코로나19 상황을 우려해 올림픽을 반대하는 여론을 무시하고 강행할 경우 도리어 악수가 될 것이란 설명이다. 특히 올림픽 개최기간 의료 체계가 흔들리는 상황이 발생할 수도 있을 것이란 우려도 제기된다.

아사히신문은 "스가 총리 주변에서는 당초 올림픽으로 정권 운영을 호전시킬 것으로 봤으나 지금은 올림픽이 마이너스가 될 수 있다는 목소리가 나온다"고 분위기를 전했다. 작년 9월 집권한 스가 총리는 도쿄 올림픽의 성공적인 개최를 발판 삼아 올 가을 총선거 정권 부양 등으로 이어간다는 목표였다.

문제는 올림픽 취소도 쉽지 않다는 점이다. 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회와 도쿄도의 간부는 "개최해도, 취소해도 가시밭길"이라고 입을 모은다고 아사히는 전했다.

조직위는 지난해 도쿄올림픽 개막을 연기하면서 국내외 업자와 약 2000건의 계약을 갱신했다. 이 과정에서 상당수는 취소하더라도 재료비, 인건비 등을 지불할 것을 요구한 것으로 전해졌다. 연기에 따른 추가 부담액은 1980억엔(약 2조500억원) 가량으로 추산된다.

IOC 역시 올림픽 취소시 중계권 수입과 글로벌 기업의 후원 수입을 잃게 되는 만큼 도쿄올림픽을 강행할 수 밖에 없는 상황이다. 교도통신은 토마스 바흐 IOC 위원장이 올림픽 개막을 11일 앞둔 7월12일 일본을 찾을 것이라고 보도했다. 이는 최근 확산하는 반대 여론을 고려해 대회 개최 의지를 분명히 하기 위한 것으로 풀이된다. 통신은 바흐 위원장이 6월에도 방일 할 수 있다고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr