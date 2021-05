코스피, 외국인·기관 동반 매도...'3160선' 하락 마감

[아시아경제 박지환 기자] 20일 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도세에 소폭 하락하며 '3160선'으로 장을 마쳤다.

이날 코스피는 전날보다 10.77포인트(0.34%) 내린 3162.28에 장을 마쳤다. 지수는 전 거래일 대비 1.48포인트(0.05%) 상승한 3174.53으로 출발했지만 곧 하락 전환했다. 장중 한때 3140선까지 떨어졌지만 낙폭을 소폭 만회했다.

증시는 전체적으로 뚜렷한 상승 모멘텀 없이 일부 투자 심리 위축 소식에 변동성이 확대되는 모습을 보였다. 간밤 미 연방공개위원회 의사록에서 테이퍼링 가능성이 언급된 점이 증시 하락 압력으로 작용했다. 또 뉴욕 증시가 비트코인 등 가상화폐 가격이 급락한 여파로 위험 자산에 대한 투심이 영향을 받으며 일제히 하락 마감한 영향도 받았다.

투자 주체별로는 개인이 8577억원 나홀로 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 6552억원, 2007억원 순매도했다. 특히 외국인은 코스피에서 7거래일 연속으로 매도 행렬을 이어갔다.

업종별로 상승 업종은 운수창고(2.16%), 비금속광물(1.3%), 의료정밀(1.03%), 기계(0.85%) 등이다. 반면 하락한 업종은 철강금속(-4.38%), 운수장비(-2.5%), 음식료업(-1.73%), 증권(-1.72%), 은행(-1.7%) 등이었다.

시가 총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 1,500 등락률 +1.24% 거래량 4,453,480 전일가 121,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"최태원 회장, 경제외교 광폭 행보…美 네트워크로 측면 지원 close (1.24%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 903,000 전일대비 22,000 등락률 +2.50% 거래량 290,465 전일가 881,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"최태원 회장, 경제외교 광폭 행보…美 네트워크로 측면 지원 close (2.50%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 351,000 전일대비 1,500 등락률 +0.43% 거래량 528,614 전일가 349,500 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (0.43%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 2,056,357 전일가 113,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 카카오, 카카오재팬 유상증자 결정큰손 外인들의 순매수 1위! 국내 백신 위탁 생산! 황금 수혜株마지막 ‘mRNA’ 관련 역대급 수혜株! close (0.44%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 5,000 등락률 +0.79% 거래량 258,762 전일가 631,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세돌아온 기관…1兆 순매수에 코스피 3170 돌파 마감 close (0.79%) 등이 상승했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 891,000 전일대비 3,000 등락률 -0.34% 거래량 212,011 전일가 894,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (-0.34%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 224,500 전일대비 6,500 등락률 -2.81% 거래량 1,143,627 전일가 231,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹, 장애인 이동편의 위해 '수동휠체어 전동화키트' 지원 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도현대차·기아, 4월 유럽 판매량 전년 대비 4배 '껑충' close (-2.81%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 270,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 375,835 전일가 272,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세장초반 기관 매수세…코스피 3160선 회복 close (-0.74%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 2,700 등락률 -3.25% 거래량 3,202,091 전일가 83,000 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도현대차·기아, 4월 유럽 판매량 전년 대비 4배 '껑충' 코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (-3.25%) 등이 하락했다.

코스닥은 전장보다 2.03포인트(0.21%) 오른 971.13으로 마감했다. 전 거래일 대비 0.75포인트(0.08%) 내린 968.35로 출발한 이후 상승 전환했다. 시장에서는 외국인과 기관이 각각 985억원, 97억원을 순매수했다. 개인은 995억원 순매도했다.

업종별로 상승 업종은 일반전기전자(1.76%), 비금속(1.74%), 반도체(1.73%), 기타 제조(1.11%), IT부품(0.95%) 등이다. 하락 업종은 금융(-1.42%), 제약(-1.36%), 통신장비(-0.7%), 음식료·담배(-0.26%) 등이다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 116,700 전일대비 1,100 등락률 +0.95% 거래량 582,916 전일가 115,600 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (0.95%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 135,600 전일대비 1,400 등락률 +1.04% 거래량 101,464 전일가 134,200 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세돌아온 기관…1兆 순매수에 코스피 3170 돌파 마감 close (1.04%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 176,300 전일대비 7,100 등락률 +4.20% 거래량 171,193 전일가 169,200 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (4.20%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 330,300 전일대비 9,900 등락률 +3.09% 거래량 31,643 전일가 320,400 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (3.09%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,000 전일대비 1,200 등락률 +0.79% 거래량 108,986 전일가 151,800 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 CJ ENM, “IPTV 3사, 국내 콘텐츠 가치 지나치게 저평가”돌아온 기관…1兆 순매수에 코스피 3170 돌파 마감기관매수 지속…코스피 1%대 상승 유지 close (0.79%) 등이 상승했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 75,300 전일대비 4,800 등락률 -5.99% 거래량 1,313,201 전일가 80,100 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도코스피 3150선 등락..."변동성 장세 지속"코스피, 장초반 약세 '3160선' 기록...개인 나홀로 매수세 close (-5.99%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 31,900 전일대비 650 등락률 -2.00% 거래량 481,813 전일가 32,550 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도돌아온 기관…1兆 순매수에 코스피 3170 돌파 마감장초반 기관 매수세…코스피 3160선 회복 close (-2.00%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 70,200 전일대비 3,200 등락률 -4.36% 거래량 241,599 전일가 73,400 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 코스피, '3150선' 등락 약세...외국인·기관 동반 매도돌아온 기관…1兆 순매수에 코스피 3170 돌파 마감장초반 기관 매수세…코스피 3160선 회복 close (-4.36%) 등이 하락했다.

