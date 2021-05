김해시, 6월 중 시민체육공원 축구장·X 게임장 개장

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 삼계동 시민체육공원 내 축구장과 X게임장 조성을 마치고 6월 개장한다고 20일 밝혔다.

시는 지난 2019년 7월, 국·도비 등 총 58억원을 투입해 700석 규모의 관람석과 부대시설을 갖춘 축구장 1개소와 기존 스케이트 파크장을 이전한 X게임장 조성 공사에 착수했으며 4월 준공했다.

축구장은 국내 경기 공인 규모로 김해시청축구단의 연습구장 활용되고 시민에게도 개방한다. 2024년 전국체전 종목경기장으로도 활용될 계획이다.

X게임 장은 스케이트, 자전거, 인라인 등 다양한 익스트림 종목을 즐길 수 있다. 특히 묘기 종목인 볼 경기, 스트리트 경기장의 바닥 면 전체가 주행성 좋은 콘크리트 조성된 전국 최초의 경기장이라 명소가 될 것으로 기대된다.

김해시 관계자는 “체육 수요 증가에 발맞춰 다양한 체육시설 조성에 노력할 것”이라며“ 많은 시민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 정식 개장 준비를 철저히 하겠다”고 말했다.

