이재명, 윤석열에 "포장지 정치 그만하고 알맹이 보여 줘라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 윤석열 전 검찰총장에 대해 "내용물을 알 수 없는 포장지 정치만 하고 있다"며 비판했다. 이 지사는 나아가 정치를 할 거면 빨리 국민앞에 나와서 자신의 포장지 안에 들어있는 내용물을 보여줘야 한다고 주장했다.

이 지사는 20일 서울 여의도 중소기업중앙회 1층 BIZ홀에서 열린 '대한민국 성장과 공정을 위한 국회 포럼'(성공포럼)에서 기자들로부터 윤석열 전 총장에 대한 질문을 받고 이같이 강조했다.

그는 특히 "제가 그 분(윤석열)이 무슨 생각을 하는 지 한번도 본 적이 없다"며 "소비자(국민)는 내용물을 보고 판단하는데 요즘 (저는) 포장지밖에 못 봐서 전혀 모르겠다"고 꼬집었다.

나아가 "(윤 전 총장이)빨리 정치를 할 것으로 생각되는데, 전부를 국민들께 보여드리고 판단을 받는 것이 정치 또는 정치인이 되고자 하는 사람의 도리라고 생각한다"고 조언했다.

아울러 "(제가 윤 전 총장을 판단하기 위해서는) 알맹이를 봐야 한다"며 "써보기라도 해야 하는데 포장지만, 예쁜 부분만 보여줘 더 말씀드리기 어렵다"고 덧붙였다.

