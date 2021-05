알에프세미, 콜드체인 모니터링 솔루션 출시

[아시아경제 장효원 기자] 반도체 제조 전문 기업인 알에프세미 알에프세미 096610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,470 전일대비 70 등락률 +1.30% 거래량 34,098 전일가 5,400 2021.05.20 13:48 장마감 관련기사 알에프세미, 여주도시관리공단과 '스마트 가로등' 시범설치 운영거래소, 알에프세미 시황 변동 관련 조회공시 요구 알에프세미, 검색 상위 랭킹... 주가 3.59% close (대표 이진효)가 온습도 센서와 무선통신기술을 활용한 콜드체인 온도 모니터링 솔루션 '스마트 뮤'를 출시했다고 20일 밝혔다.

알에프세미 콜드체인 모니터링 솔루션 '스마트 뮤'는 기존 줄센서와 달리 완전한 무선 온도센서를 활용해 냉장고 안에 센서를 넣는 것만으로도 손쉽게 온도를 모니터링 할 수 있다.

별도의 이용료 없이 핸드폰이나 컴퓨터에서 언제든지 온도를 확인하고 이상 발생 시 담당자 알람, 2년간 데이터 보관, 온도 점검 기록부 출력 기능을 지원한다.

'스마트 뮤'는 무선 기술 기반 하드웨어와 클라우드 기반 빅데이터 서버 그리고 관제 소프트웨어로 구성돼 있으며 하드웨어는 알에프세미가 개발했고 소프트웨어는 대형 병원, 식품 공장 등을 대상으로 수년간 온습도 모니터링 소프트웨어를 개발해 온 스타트업 엠버저(대표 이근화)와 협업을 통해 개발됐다.

2월부터 현재까지 약 5500여 곳에 판매를 완료했고 올해 말까지 코로나 백신 접종 병원을 중심으로 판매를 이어갈 계획이다.

코로나 백신뿐 아니라 일반 백신의 경우에도 보관 온도 관리는 필수인 만큼 병원을 대상으로 하는 온도 모니터링 솔루션은 수요가 지속될 것으로 보인다고 회사 측은 설명했다.

알에프세미는 -100℃까지 측정 가능한 극저온 온도센서, 이동 차량의 위치정보와 온도를 함께 모니터링하는 배송 온도 모니터링 솔루션 개발도 완료하고 출시를 앞두고 있다.

알에프세미 이진효 대표는 "콜드체인 모니터링 솔루션은 2018년 이후 분당서울대학교병원, 풀무원 등에서 지속적으로 사용 중인 솔루션이며 앞으로 냉장고 온도의 24시간 모니터링이 필요한 학교 급식실, 식품 공장 등으로 시장을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

미국 그랜드 뷰 리서치(GVR) 보고서에 따르면 글로벌 콜드체인 모니터링 시장 규모는 온라인 식료품·밀키트 시장의 급성장을 바탕으로 2018년 140억6400만달러에서 2025년까지 18.1%의 높은 성장세를 기록할 것으로 예측했다.

한편 알에프세미는 기존 주력 제품인 ECM 반도체, MEMS 마이크로폰, LED 조명과 함께 지난해 MEMS 기술 기반의 파운드리 사업에 진출하며 사업 다각화를 추진하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr