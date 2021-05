[아시아경제 온라인이슈팀] 미국 헐리우드의 유명인사 킴 카다시안이 아찔한 비키니 사진을 공개해 화제다.

최근 킴 카다시안은 자신의 인스타그램에 빨간 비키니를 입고 찍은 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 킴 카다시안은 맑은 바다를 배경으로 얇은 허리와 거대한 골반 라인이 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

현재 킴 카다시안은 2014년 결혼했던 가수 카녜이 웨스트와 이혼 소송 중에 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr