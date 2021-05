경기교육청 '독도교육의 달' 운영한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 '독도교육의 달'을 운영한다.

경기교육청은 일본이 독도 영유권 주장을 이어가면서 우리나라 교육과정 지침에 해당하는 일본 초중고 학습지도요령에 '한국이 독도를 불법 점거'했다는 기술을 추가한 데 따른 조치로 이달 17일부터 다음 달 14일까지 '독도교육의 달'을 운영한다고 20일 밝혔다.

경기교육청은 이에 따라 교육과정에 다채롭게 활용 가능하도록 '아시시평화와 역사연구소'와 함께 정리한 '일본 역사교과서 비판적으로 읽기' 자료와 학생 활동지를 각 학교에 제공한다.

경기교육청은 학생들이 자료 탐색과 비교 및 대조, 토론으로 활동한 내용을 관련기관 홈페이지에 게시하거나, 홍보자료 만들기, 캠페인 확산하기, 오류 내용 찾아 수정 요청하기, 국내외 언론에 적극 알리기 등 구체적 행동과 실천으로 이어가는 방안도 유도할 계획이다.

강심원 경기교육청 민주시민교육과장은 "우리 미래 세대가 내일을 만들어가는 주체로서 역사를 바로 알고 적극 문제를 해결해 가야 한다"면서 "학교, 학년 별로 운영하는 교육과정이 학생이 주도하면서 현실 문제와 직접 연결되고 다양한 실천으로 이어지길 기대한다"고 강조했다.

경기교육청은 학교별 실천사례를 발굴해 '경기교육모아'에 공유함으로써 학생 교육활동 확장과 사회적 울림을 확산하기 위해 지원해 갈 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr