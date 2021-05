[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 20일 오전 천주교 서울대교구 교구청 추기경 집무실을 찾아 천주교 서울대교구장 염수정 추기경을 예방한다. 취임 후 첫 천주교계 예방이다.

이 자리엔 서울대교구 대변인 허영엽 신부, 사무처장 정영진 신부, 순교자현양위원회 부위원장 원종현 신부도 함께 한다.

오 시장은 코로나19 확산 방지를 위해 그동안 협조해준 천주교 서울대교구에 감사인사를 전하는 한편 지속적 협조와 시정협력 방안도 논의할 계획이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr