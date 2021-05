성북구 '슬기로운 1인가구 맞춤형 프로그램' 인기 끄는 이유?

사회적 관계망 형성 통한 스트레스 해소로 코로나 블루 극복

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 1인가구를 위해 진행하는 다양한 프로그램들이 호평을 받고 있다.

2019년 기준 성북구는 서울시 자치구 중 10번째로 1인가구가 많다. 구 전체 가구의 약 33%에 이르며 이 중 20대 1인가구 비중은 서울시 자치구 중 5위로 많다. (2020 통계로 보는 1인가구, 통계청)

이런 추세를 반영, 성북구도 자체적으로 1인가구 실태조사를 진행, 이들의 ‘혼삶’ 대한 만족도는 ‘매우 만족(15.5%)’, ‘만족하는 편(48.2%)’, ‘보통(30.1%)’ 등 전반적으로 만족도가 높았다.

혼자 사는 것의 고충으로 ‘매우 힘들다’와 ‘힘든 편이다’를 선택한 1인가구 중에는 ‘주거비용 등 경제적 측면(52.3%)’, ‘외로움, 미래에 대한 불안감 등 감성적 측면(40.6%)’을 많이 꼽았다. 혼자 살면서 일상생활에서 불편한 점으로는 ‘응급상황에 대응 및 대처(27.1%)’, ‘밥 먹기(19.2%)’, ‘집(방)구하기’, ‘이사 등 주거활동(18.3%)’을 꼽기도 했다.

성북구는 조사결과를 바탕으로 다양한 1인가구 맞춤형 프로그램을 진행하고 있다.

대표적인 프로그램이 '슬기로운 1인생활'이다.

'모두의 식당', '멋진 미래를 위한 생애설계', '내 수저를 찾아서' 세 개의 세부 프로그램으로 구성돼 있으며 성북구와 성북구건강가정다문화가정지원센터가 함께 진행하고 있다.

혼자 사는 삶의 의미와 방향을 찾고 긍정적인 미래 계획을 세울 수 있도록 돕는 데 초점을 맞추었으며 서울 생활권 20~30대 1인가구를 대상으로 하며 14일부터 28일까지 금요일 저녁마다 진행한다.

지난 14일에는 '모두의 식당'이 진행됐다. 비대면(zoom)으로 진행된 '모두의 식당'에는 나홀로가족 14가구가 참여해 함께 감바스를 만들고 함께 식사를 하며 나눔의 소중함을 경험했다.

프로그램에 참여한 안** 씨(35, 안암동)는 “개인적인 성향과 미래계획으로 1인가구를 선택하고 행복하게 살고자 하는 의욕도 높지만 정작 정보를 교류할 수 있는 대상을 만나는 게 어렵다는 고민이 있었다”면서 “비대면이지만 함께 요리를 하고 식사를 하면서 자연스레 꿀팁도 많이 얻고 고민도 주고받는 여러모로 감사한 시간이었다”는 소감을 밝혔다.

'멋진 미래를 위한 생애설계'는 인생그래프를 만들면서 목표설정과 실행방안을 계획하는 프로그램으로 21일에 진행한다. 28일에는 나만의 수저를 만들며 함께 삶을 돌아보는 우드카빙 '내 수저를 찾아서'가 마련돼 있다.

이미 종료한 '2030 체중감소 프로젝트' '알잘딱깔센 : 알아서. 잘, 딱. 깔끔하게. 센스있게', '용기내 서포터즈' 등은 참여자들의 높은 호평으로 프로그램 재개를 검토하고 있다.

'2030 체중감소 프로젝트'는 스마트워치를 활용, 운동과 식단을 관리하는 프로그램이다. 20명을 대상으로 신청을 받았는데 1시간 만에 마감됐을 정도로 반응이 뜨거웠다.

1인가구의 공간적 특성을 고려, 효율적인 옷장 정리 방법을 배우는 '알잘딱깔센'은 코로나19로 구직난 스트레스 및 고립감을 느끼고 있을 대상자 간 사회적 관계망 형성까지 이어지도록 했다.

'용기내 서포터즈'는 배달음식과 1회용 용기사용에 익숙한 1인가구가 쓰레기 문제와 환경문제를 함께 고민하고 실천하는 활동이었다.

이승로 성북구청장은 “학업, 취업준비, 비혼 등의 사유로 나홀로 가구가 증가하고 있다”면서 “연령별·성별 세분화된 적극적인 1인가구 프로그램을 운영함으로써 다양한 형태의 가족이 어우러지며 행복한 삶을 살아가는 성북을 만들기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

이외도 성북구는 1인가구 외로움, 불안 지원사업은 심리상담, 여가문화 프로그램 등의 다양한 프로그램을 진행 중이다. 이에 관한 문의는 성북구건강가정다문화가족지원센터 전화 또는 성북온가족행복망 홈페이지를 통해 가능하다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr