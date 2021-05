[아시아경제 오현길 기자] 식품의약품안전처에서 직원 4명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

19일 식약처에 따르면 직원 1명이 지난 17일 코로나19 검사에서 '양성'으로 확인된 데 이어 3명이 추가돼 현재까지 총 4명이 확진됐다.

식약처는 확진자가 발생한 건물 전체를 소독했고, 해당 건물에서 근무하는 직원 전원을 대상으로 진단검사를 진행했다. 현재까지 추가 확진자는 나오지 않았다고 설명했다.

현재 질병관리청과 관할 보건소에서 역학조사를 진행 중이다.

