韓, 국부 대비 대기업 자산 비중 주요국 '최하위'

국부 대비 100대 기업 자산총액 비중 17.7%, 비교 대상 5개국 중 가장 낮아

국부 대비 100대 기업 자산 비중 하락 폭(-2.5%p)도 가장 커

[아시아경제 김혜원 기자] 우리나라 국부(국민순자산) 대비 대기업 자산 비중이 주요국 최하위 수준이라는 분석이 나왔다.

전국경제인연합회는 20일 주요 7개국(G7) 국가 중 국부 데이터가 나오는 4개국(영국·독일·프랑스·이탈리아)과 한국을 대상으로 자산 상위 100대 기업의 경제력 집중도를 분석했다. 국부는 기업·정부·가계·비영리단체가 보유한 자산을 화폐가치로 환산한 국민순자산을 가리킨다.

2019년 우리나라 국부 대비 상위 100대 기업의 자산총액 비중은 한국이 17.7%로, 비교 대상 5개국 중 최하위를 기록했다. 이는 영국(44.9%)의 절반에도 미치지 못하는 수치다.

10년 전보다 100대 기업 국부 대비 자산 비중 큰 폭 하락

한국은 10년 전보다 국부 대비 100대 기업의 자산 비중이 가장 큰 폭(2.5%포인트)으로 하락했다. 이는 이탈리아(-1.5%포인트)나 프랑스(-0.3%포인트)보다도 하락 폭이 큰 것이다. 반대로 영국(11%포인트)과 독일(1.3%포인트)은 10년 전보다 100대 기업 자산 비중이 증가했다.

한국의 대기업 자산 비중을 장기 시계열로 분석했을 때 전체 기업 자산총액에서 100대 기업 자산이 차지하는 비중은 1985년 47.5%에서 2019년 31.6%로 15.9%포인트 떨어졌다. 특히 2019년 대기업 자산 비중은 조사 대상 기간 중 최저점을 기록했던 1996년 31.4%에 근접하는 낮은 수치다.

경제협력개발기구(OECD) 회원국을 대상으로 2019년 전체 기업 수 대비 대기업 수 비중을 조사한 결과 한국은 0.08%을 기록해 34개국 중 33위를 기록했다. 대기업 비중이 가장 높은 스위스(0.83%)의 9분의1 수준이고 한국보다 국내총생산(GDP)이 낮은 리투아니아(20위), 폴란드(21위), 터키(26위)보다 낮았다.

유정주 전경련 기업제도팀장은 "경쟁국에 비해 대기업 경제력 집중이 높지 않은데 대기업 수 자체도 적은 것이 현 실정"이라며 "경제력 집중 억제를 중심으로 한 대기업 정책의 수정이 필요하다"고 주장했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr