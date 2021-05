검찰, '이낙연 복합기 임대료 대납' 옵티머스 로비스트들 기소…다음달 첫 재판

[아시아경제 최석진 기자] 검찰이 이낙연 전 더불어민주당 대표의 지역사무실 복합기 임대료를 대납했다는 의혹을 받는 옵티머스자산운용 로비스트들을 지난달 재판에 넘긴 것으로 19일 알려졌다.

서울중앙지검 옵티머스 수사팀은 지난달 26일 김모씨와 신모씨 등 3명을 정치자금법 위반 혐의로 기소했다. 옵티머스 핵심 로비스트로 알려진 김씨와 신씨는 이미 다른 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.

앞서 서울시선거관리위원회는 지난해 11월 이 전 대표가 2∼5월 옵티머스자산운용의 관계사인 트러스트올로부터 종로 선거사무실 복합기 임대료를 지원받았다는 의혹과 관련해 더불어민주당 대표실 부실장이었던 이모씨 등 2명을 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 고발했다.

이 대표의 전남도지사 시절 정무특보를 지낸 이씨는 지난해 12월 2일 서울 서초동 서울중앙지검에 출석해 변호인과 함께 조사를 받은 뒤 실종됐다가 다음날 오후 서울중앙지법 청사 인근 건물에서 수색하던 경찰에 의해 숨진 채 발견됐다.

검찰 관계자는 "(사망한) 이씨와 관련된 선관위 고발 등 사건들은 지난달 26일 처리 및 종결됐다"고 밝혔다.

김씨 등 3명에 대한 첫 재판은 다음 달 25일 서울중앙지법 형사4단독(부장판사 신혁재) 심리로 열릴 예정이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr