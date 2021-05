'남산 소나무' 명품으로 보전·관리 한다…후계목 양성

서울시, 남산 소나무 역사적 의미 찾기… 보전 관리 위한 계획 수립

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 최근 남산 소나무림 조성과 보전관리 계획을 수립해 남산 소나무에 대한 기존의 정책 및 사업 등을 체계적으로 정리하고 남산 소나무를 명품으로 보전 관리한다고 19일 밝혔다.

남산 소나무는 수피가 붉으며 수형이 약간 굽고 수려해 남산 소나무만의 특성을 갖고 있으며, 같은 종이라고 해도 자라는 환경에 따라 모양이 달라진다.

서울시는 1990년대 '남산 제모습 찾기 사업'으로 소나무 1만 8000여 주를 식재했으며 1995년에는 광복 50주년을 맞아 전국에서 가져온 소나무를 식재해 팔도소나무단지를 조성했다. 2009년에는 속리산 정이품송 ‘맏이’ 소나무를 식재하기도 했다.

2004년에는 남산 고유 소나무림 보존대책을 수립해 남산 소나무 중 우량 수형목을 선정하고 종자를 채취해 후계목 생산을 하기도 했다. 올해 가을에는 남산 소나무 후계목 양성을 위해 종자를 채취해 파종할 계획이다.

아울러 올해 하반기부터는 남산 소나무의 유래과 관리, 생태 보존의 중요성에 대해 전문가의 설명을 듣는 ‘남산 소나무 학교’도 운영할 예정이다.

서울시 중부공원녹지사업소 김인숙 소장은 “남산 소나무의 상징성을 되새기고, 남산을 더욱 아끼고 사랑하는 계기로 만들겠다”며 “앞으로도 남산 소나무에 대한 긍지와 자부심을 갖고 지속적인 보전 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

