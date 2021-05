2023년까지 7개 정부청사에 에너지 저장장치 18개소 구축한다

에너지 저장장치 설치로 연간 12억 원 전기요금 절약

[아시아경제 임철영 기자] 2023년까지 7개 정부청사에 에너지 저장장치(ESS) 18개소가 설치된다.

19일 행정안전부 정부청사관리본부는 탄소중립 실천 및 그린뉴딜 실현에 앞장서기 위해 2023년까지 167억 원을 투자해 에너지 저장장치(Energy Storage System) 구축 사업을 진행한다고 밝혔다.

에너지 저장장치는 전기요금이 저렴한 야간 잉여전력을 에너지 저장장치(배터리)에 충전 후 주간에 공급하여 전력 이용 효율을 높이는 장치다.

정부는 주간 시간대에 집중되는 전력수요를 저감하기 위해 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정을 추진하고 있다. 규정에 따라 계약전력 1000kW 이상의 건축물을 사용하는 공공기관은 계약전력 5% 이상의 에너지 저장장치를 설치해야 한다.

이에 정부청사관리본부는 지난 2019년 준공한 인천지방합동청사에 1개소(200kWh) 설치하고 올해 10월까지 세종청사 2개소(600kWh), 대전청사 1개소(1600kWh) 총 3개소를 구축할 계획이다.

또한 2023년까지 서울, 과천, 고양, 춘천청사 등에 단계적으로 에너지 저장장치를 확대해 7개 정부청사에 총 18개소를 설치한다.

에너지 저장장치가 설치되면 주간 전력수요가 분산(Peak Cut)됨에 따라 발전소 추가 건립 수요를 줄이고, 정부청사 전력설비 증설 부담과 연간 전기요금 12억원을 경감 할 수 있을 전망이다.

박형배 청사관리본부 청사시설기획관은 “청사본부는 에너지 효율을 높이는 다양한 방법을 적극 추진해 에너지 자급률을 높이기 위해 노력하고 있다” 며 “지속 가능한 그린뉴딜 정책을 실현시키기 위해 노력해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr