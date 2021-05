"지치고 힘든 마음 위로해요"…부천시, 청소년 마음돌봄 캠페인

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 오는 31일까지 청소년들을 대상으로 정신건강 인식제고를 위한 마음돌봄 캠페인 '마음에 마음을 두다'를 펼친다.

부천시청소년상담복지센터가 주관하는 이 캠페인은 청소년들이 자신의 내면세계에 관심을 기울이고 이를 돌보는 일의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.

청소년 스스로 자기 감정을 손쉽게 인식하고 기록할 수 있는 '감정저널'과 지치고 힘든 마음을 위로받을 수 있는 '감정인형'으로 구성된 마음돌봄 키트를 200명의 청소년들에게 제공한다.

부천시 관계자는 "최근 5년 동안 전국적으로 정신질환을 앓고 있는 아동·청소년 수는 2016년 22만587명에서 지난해 27만1557명으로 크게 증가했다"며 "10년 이상 청소년 사망원인 1위가 자살로 나타나고 있는 등 청소년 정신건강에 대한 관심은 어느 때 보다 중요하다"고 밝혔다.

마음돌봄 캠페인에 참여하려면 캠페인 기간 내 부천시청소년상담복지센터 홈페이지와 온라인 채널을 통해 사전 신청을 한 후, 가까운 센터를 방문해 마음돌봄 키트를 수령하면 된다.

또 위로받고 싶은 사연과 마음돌봄 키트 활용 후기 이벤트도 함께 진행한다.

부천시청소년상담복지센터는 부천여성청소년재단이 운영하는 청소년상담전문기관으로 청소년들의 일상적인 고민부터 위기상황에 대한 긴급지원까지 종합적인 상담복지서비스를 실시하고 있다.

올해는 '마인드 클릭'이라는 온라인 청소년 마음돌봄 플랫폼(카카오톡채널 '부천시청소년상담복지센터')을 개설해 다양한 정신건강 정보를 제공하며 청소년 상담 문턱을 낮추기 위해 노력하고 있다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr