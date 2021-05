CJ온스타일, 뷰티 단독 브랜드 ‘오블랑’ ‘셉X엘루이’ 출시

[아시아경제 임춘한 기자] CJ온스타일이 여름을 맞이해 뷰티 단독 브랜드 2종을 새롭게 선보인다고 18일 밝혔다. 클린뷰티 전문 브랜드 ‘오블랑’의 헤어케어 샴푸 세트’와 콜라보 뷰티 브랜드 ‘셉X엘루이’의 베라 아이스 선쿠션 제품이다.

오블랑은 온스타일 론칭에 맞춰 새롭게 만든 클린뷰티 전문 브랜드다. 클린뷰티란 동물성 원료를 배제한 자연 유래 성분과 유기농 성분을 포함한 뷰티 상품을 일컫는다. 이번에 선보이는 제품은 140년 기술력의 프랑스 제조사의 유기농 오렌지에서 추출한 오렌지수와 세계적 유기농 인증인 에코서트 인증을 받은 호주산 레몬 유칼립투스 오일을 포함한 제품이다.

셉X엘루이는 CJ온스타일의 뷰티 자체 브랜드(PB) 셉과 CJ온스타일 선쿠션부문 누적 판매 1위 브랜드인 엘루이과 협업해 선보이는 브랜드다. 이번에 출시한 베라 아이스 선쿠션은 자외선, 블루 라이트 차단 기능과 함께 쿨링감을 주는 게 특징이다. 오는 23일 오전 10시 CJ온스타일의 리얼라이브쇼 이소라 프로젝트에서 방송한다.

셉은 유명 인플루언서와의 협업을 진행해 한정 물량으로 제품 라인업을 탄력적으로 운영하고 있다. 지난해에는 핑시언니로 유명한 박현선대표, 연정미대표 등 유명 인플루언서와 협업해 콜라보 제품을 판매했다. 또한 2018년에는 글로벌 색채 전문기업인 팬톤과 협업해 한정판 색조 화장품을 론칭하기도 했다.

CJ온스타일 관계자는 “오블랑은 소비자가 가장 필요로 하는 클린 뷰티 대표 브랜드로, 셉은 트랜드를 발빠르게 반영하는 콜라보 대표 브랜드로 키워나가겠다”며 “앞으로도 고객 취향에 꼭 맞는 새로운 라이프 스타일 뷰티 브랜드를 CJ온스타일에서 제안해 나갈 것”이라고 말했다.

