[클릭 e종목]"농심, 단기 실적 부담보다는 해외 확장에 주목"

[아시아경제 송화정 기자]대신증권은 18일 농심 농심 004370 | 코스피 증권정보 현재가 296,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 301,000 2021.05.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"농심, 기저 부담에도 해외 사업 성장 기대"[클릭 e종목]"농심, 1분기 실적 부진…해외 성장은 유효"스스로 '라면쟁이'라 불렀던 辛, 세계 울리고 떠나다 close 에 대해 단기 실적에 대한 부담이 있지만 해외 시장에서의 지배력 확장에 주목할 필요가 있다고 보고 투자의견 '매수', 목표주가 40만원을 유지했다.

농심의 올해 1분기 실적은 부진했다. 연결 기준 1분기 매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 6344억원, 영업이익은 56% 줄어든 283억원을 기록했다. 영업이익은 시장전망치(컨센서스) 363억원을 하회했다. 한유정 대신증권 연구원은 "별도 법인의 퇴직급여 관련 일회성 비용 약 80억원 고려시 기대치에 부합하는 실적"이라며 "농심의 금액 기준 라면 시장 점유율은 56.4%로 전년 동기 대비 0.2%포인트 상승하며 6개 분기 연속 점유율 상승 추세를 지속했다"고 분석했다. 특히 주요 해외 시장에서의 외형 확장 추세가 지속된 점은 고무적이라는 의견이다. 전년 기저 부담에도 별도 수출 매출액이 21% 늘었고 북미, 일본, 호주 매출액 역시 각각 4%, 17%, 15% 증가했다.

2분기에도 감익 추세가 이어질 것으로 전망된다. 한 연구원은 "코로나19 확산이 한국에서는 1분기 말부터, 북미 등에서는 2분기부터 본격화된 바 있어 전년 대비 큰 폭의 감익 추세가 2분기에도 지속될 가능성이 높다"면서 "또한 예상보다 국내 라면 시장 감소폭이 크게 나타나고 있다는 점을 고려해 연간 실적 추정치를 하향 조정했다"고 말했다. 1분기 국내 라면 시장 규모는 5282억원으로 전년 동기 대비 16% 감소했고 2019년 1분기 대비로도 5% 줄었다.

한 연구원은 "단기 실적에 대한 부담보다는 해외 시장에서의 지배력 확장에 주안점을 둘 필요가 있다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr