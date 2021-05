[아시아경제 유현석 기자] 해성티피씨 해성티피씨 059270 | 코스닥 증권정보 현재가 21,200 전일대비 500 등락률 +2.42% 거래량 29,923 전일가 20,700 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 정부가 나선다! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다해성티피씨, 상장 첫날 강세…로봇용 감속기 국산화 선두주자 close 는 생산능력 확충을 위해 45억원 규모를 투자한다고 17일 공시했다. 회사 측은 "로봇용 감속기 생산능력 확충을 위한 정밀가공 기계장치를 도입하는 것"이라며 "투자금액은 견적(Nego)가 금액이므로 최종구매계약조건 및 환율에 따라 변동될 수 있다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr