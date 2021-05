한국투자증권 1Q순이익 3506억.. 역대 최대

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권이 지난 1분기 간 역대 최대 수준의 순이익을 달성했다.

한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 103,000 전일대비 3,000 등락률 -2.83% 거래량 432,085 전일가 106,000 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 한국투자증권·한투신 'ESG위원회' 신설공매도 조정장…'어닝 서프라이즈' 종목 매수 기회외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 close 의 자회사 한국투자증권은 올 1분기 3506억원의 당기순이익을 거뒀다고 17일 공시했다. 이는 분기 기준 사상 최대 실적이다. 기존 분기 최대 실적은 지난해 2분기 간 거둔 2958억원이다. 1분기 매출액은 4조6664억원, 영업이익은 4236억원을 기록했다.

한투증권 측은 위탁매매 부문과 자산관리 부문에서 실적을 견인했다고 했다. 비대면 채널 서비스 강화와 해외주식 활성화를 통한 위탁매매 부문의 수익 증가했으며 고보수 수익증권과 주식형 랩(Wrap)등 신규 매각에 힘입은 자산관리 부문 성과도 실적을 높이는데 주효했다.

한국투자증권 관계자는 "코로나19 장기화로 인한 불확실한 시장 상황에서도 사업부문 간 시너지 창출과 경영 효율성 확보, 고도화된 리스크 관리로 우수한 성과를 거둘 수 있었다"며 "기존 사업 포트폴리오를 바탕으로 해외 시장과 디지털 금융을 신규 성장 동력으로 확보해 지속적인 성장을 이어나가겠다"고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr