서춘수 함양군수 우수기 재해위험시설 점검 … 사전 재해예방 최선

간부회의서 재해위험시설 일제점검·코로나 방역수칙 철저·당면 현안업무 추진 철저



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 우수기 대비 재해위험시설 일제점검을 통해 사전 재해예방에 최선을 다해 달라고 당부했다.

경남 함양군은 5월 17일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안 사업보고에 이어 원활한 사업 추진을 위해 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “기후변화로 인해 5월에도 강풍이 발생하는 등 이상기온으로 인한 여름철 태풍 및 국지적 집중호우 대비를 철저히 해야 할 것”이라며 “우수기 전 재해복구사업을 완료하고 급경사지, 절개지, 상습침수지역 등 재해위험시설에 대한 일제점검을 실시해 달라”고 당부했다.

이어 “현재 우리군에서도 5월 들어 타지역 방문에 이어 친지방문을 통한 코로나19 확진자가 이어지는 엄중한 상황”이라며 “격리 해제 전 검사 철저, 사회복지시설 특별 관리, 식당·카페 등 거리두기 및 식후 마스크 착용 생활화 등 방역수칙을 철저하게 준수할 수 있도록 노력해 달라”라고 강조했다.

이 외에도 서 군수는 재정신속집행, 국·도비 확보, 인구 늘리기, 2021 함양산삼항노화엑스포 준비 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

서 군수는 “최근 대봉산휴양밸리 개장과 마천 다랑이논 복원사업 선포식 등 우리 함양 발전을 위한 큰 사업들이 연이어 추진되고 있다”라며 “가장 중요한 안전관리와 군민 공감대 형성 등 선제적 행정을 통해 군민 신뢰도를 높이고 엑스포의 성공개최를 견인할 수 있도록 다함께 노력해 달라”라고 당부했다.

