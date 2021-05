씨티銀 "씨티카드 고객, 아쿠아플라넷 4개 지점 최대 30% 할인"

[아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 가정의 달을 맞아 오는 6월 말까지 씨티카드 고객 대상 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

해당 기간 씨티카드 고객은 아쿠아플라넷 4개 지점(제주·여수·광교·63)에서 최대 30% 할인 혜택을 받을 수 있다. 진에어 국내선 전 노선에 대해 항공 운임 7만원 이상 결제 시 1만 원 즉시 할인과 6개월 무이자할부도 제공된다. 지니 뮤직 할인 프로모션을 통해 씨티카드로 전용 스마트 음악 이용권을 결제하면, 결제월 포함 6개월까지 매월 음악 이용권 50% 즉시 할인도 가능하다.

또 이달 말까지 여성 쇼핑 애플리케이션(앱) 지그재그에서 씨티카드로 6만원 이상 결제하면 4000원 즉시 할인을, 5만원 이상은 최대 6개월 무이자할부 혜택을 제공한다. 올리브영 오프라인 매장에서는 행사 브랜드 상품 구매 시 10% 추가 할인 혜택이 부여된다.

이밖에도 SSG닷컴과 AK몰, 갤러리아몰에서도 씨티카드로 7만원 이상 구매 시 7% 상당의 할인 혜택을 제공한다. 단 업체별로 사용 가능한 카드와 최대 할인금액은 상이하다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr