행안부, 지역주도형 청년일자리사업 우수사례 공모전

18일부터 6월 24일까지 행안부 누리집을 통해 공모

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 18일부터 6월 24일까지 '지역주도형 청년일자리 사업 우수사례 공모전'을 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 공모전은 지난 2018년 7월 1일부터 지역주도형 청년일자리 사업에 참여하여 취업·창업 등을 통해 긍정적인 변호를 경험하였거나 또는 지역에 정착했던 사례가 있는 청년을 대상으로 진행된다.

공모 분야는 ’참여수기‘와 ’영상‘ 등 총 2개 분야이며 행정안전부 누리집에서 신청서와 작성양식을 내려받아 온라인 혹은 우편**으로 참여할 수 있다.

수상자는 부문별 최우수상(부문별 각 1명), 우수상(부문별 각 3명), 장려상(부문별 각 5명) 등 총 18명을 선정해 총 8백만 원의 상금을 포상할 계획이다. 최종 선정된 작품들은 이번 사업에 대한 국민적 관심 제고와 우수성과 확산을 위하여 사례집, 홍보영상, 교육자료 등 다양한 형식으로 소개된다.

한편 지역주도형 청년일자리 사업은 2018년부터 현재까지 지역의 현장을 가장 잘 이해하고 있는 지방자치단체가 지역 청년 일자리를 창출하기 위한 사업을 만들어 운영할 수 있도록 행안부가 지원하는 사업으로 해당 지자체에 주소지를 둔 만 39세 이하의 청년을 대상으로 하고 있다.

구본근 지역경제지원관은 “지역주도형 청년일자리 사업을 통해 우리 청년들이 태어나고 자란 지역에서 각자의 적성과 미래 설계에 맞는 일자리를 찾기 위해 열정적으로 노력하고 경험한 생생한 이야기를 많은 청년들과 공유하는 좋은 기회가 되길 바란다”며 청년들의 적극적인 참여를 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr