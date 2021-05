속보[아시아경제 임주형 기자] 아스트라제네카(AZ)사의 코로나19 백신 106만8천회분(53만4천명분)이 17일 추가로 공급된다.

코로나19 예방접종대응추진단은 16일 참고자료를 통해 "(제약사와) 개별 구매계약한 아스트라제네카 백신 106만8천회분이 17일 SK바이오사이언스 안동공장에서 출고돼 순차적으로 각 위탁의료기관 등으로 배송된다"고 밝혔다.

추진단은 "(남은) 556만5천회분도 순차적으로 도입돼 코로나19 예방접종에 사용될 예정"이라고 설명했다.

