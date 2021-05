여수광양항만공사, 항만시설물 정밀 안전 점검 나서

연말까지 광양항 1단계 부두 등 항만시설물 22개소 중점 점검

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 올 연말까지 여수·광양항 부두, 교량 등 항만시설물에 대한 정밀안전점검 및 성능평가를 실시한다고 14일 밝혔다.

공사는 12억원을 투입해 정밀안전점검(광양항 1단계 부두 등 17개소), 성능평가(고철부두 등 2개소), 정기점검(관리부두 등 3개소)을 실시한다.

특히 이번 점검 시 수중드론, GPR탐사, 사이드 스캔 소나 등 4차 산업 신기술을 활용하고 외부적인 손상, 결함 원인 등을 조사해 점검 기술자의 안전을 확보하면서 조사의 신뢰도를 향상시킬 계획이다.

또한 점검 결과를 바탕으로 보수 및 개선이 필요한 사항은 긴급보수 및 보수·보강 등을 실시하고, 유지관리 방안을 구축할 예정이다.

차민식 사장은 “이번 점검을 통해 위험요인을 사전에 발견, 선제적 조치를 통해 시설물 안전사고 제로를 달성하고, 항만운영 효율을 높임으로서 여수·광양항 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr