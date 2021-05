[아시아경제 이민지 기자] 에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 2,715 전일대비 110 등락률 -3.89% 거래량 274,723 전일가 2,825 2021.05.14 15:30 장마감 관련기사 에이티세미콘, 무상감자로 자본잠식 해소… “개선된 재무구조 바탕으로 신사업 추진”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일당신의 계좌를 뜨겁게 해줄 초특급 유망주들 close 은 운영자금 조달을 위해 20억원 규모로 제 17회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 표면이자율은 4%, 만기이자율은 6%다.

