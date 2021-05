[컨콜] 넷마블 "신작 부재, 인건비 상승으로 이익률 하락…2분기 개선 기대"

[아시아경제 강나훔 기자] 도기욱 넷마블 최고재무책임자(CFO)는 14일 진행된 실적발표 컨퍼런스콜에서 "신작 부재, 연봉 인상 등 인건비 상승으로 인해 이익률 자체가 하락한 것은 사실"이라고 밝혔다.

그는 "2분기에도 제2의나라 초기 마케팅비용 등 한계가 있겠지만, 하반기부터는 상당한 수준의 실적 개선 기대하고 있다"고 했다.

