광주시, 온라인 일자리박람회 참여기업 모집

24일~6월6일 일자리박람회 개최…150여 기업 참여

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 코로나19로 침체된 채용시장을 활성화하고 지역 중소기업 인력난 해소를 위해 실시하는 ‘2021 광주 온라인 일자리박람회’의 참여기업을 모집한다고 14일 밝혔다.

온라인 일자리박람회는 오는 24일부터 내달 6일까지 사회적 거리두기 일환으로 온라인 방식으로 운영되며 광주시, 광주지방고용노동청, 광주경제고용진흥원, 한국산업단지공단, 한국광산업진흥회, 지역고용정책연구원, 전남대학교가 함께 참여한다.

참여를 희망하는 기업은 오는 17일부터 광주일자리종합센터 이메일로 참가신청서를 제출하면 된다.

박람회는 전국 최초로 투트랙 온라인 면접 시스템으로 운영하게 되며 구직자는 취업포털사이트 인크루트와 광산업 분야 전문포털 사이트 광주잡넷을 통해 참여할 수 있다.

이번 박람회에는 자동차, 광전자, 우수기업 3개 분야 150여개 기업이 참여하며 해당 기간 동안 구직자들에게 취업 성공 콘텐츠 운영 및 취업전략 배우기 코너 등 다양한 채용 정보를 제공해 취업률을 높일 예정이다.

광주시는 지난 2017년부터 온라인 일자리박람회를 개최해오고 있으며 코로나19 상황 속에서도 지난해 총 5차례의 박람회를 통해 253명이 채용되는 성과를 거두기도 했다.

오는 9월에는 광주 상생일자리박람회, 11월에는 광주·전남합동온라인일자리박람회 등을 개최할 계획이다.

박정환 시 일자리경제실장은 “코로나19 확산으로 취업이 어려운 상황에서 이번 온라인 일자리박람회가 구직자들의 취업 자신감을 높이고, 취업에 성공할 수 있는 기회가 되기를 바란다”며 “이번 박람회가 성공적으로 추진될 수 있도록 지역 기업들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr