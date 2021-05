코스피 장중 1%대 상승.. 코스닥은 2%대

[아시아경제 황준호 기자] 코스피가 개인의 매수세에 힘입어 1% 넘게 상승 중이다.

14일 오후 3시03분 코스피는 전 거래일보다 35.19P(1.13%) 오른 3157.30을 기록하고 있다.

거래주체별로 보면 개인이 3197억원 순매수 중이다. 반면 외국인과 기관은 각각 3470억원, 335억원 매도 우위를 나타내고 있다.

시가총액 상위 종목 대부분은 상승세를 보이고 있다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,200 전일대비 1,700 등락률 +2.17% 거래량 15,346,665 전일가 78,500 2021.05.14 15:15 장중(20분지연) 관련기사 "o o o" 전 세계 백신 배포 작전 실시반도체 대란 첫 "국산화" 성공!! "삼성전자" 관련 최대 수혜株!삼성의 큰 걸음…메모리·시스템 동시 제패 '171兆 플랜' 스타트 close 는 8만원대를 회복하고 있다. 이 시각 현재 2.17% 오른 8만200원을 기록하고 있다.

삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 938,000 전일대비 72,000 등락률 +8.31% 거래량 937,076 전일가 866,000 2021.05.14 15:15 장중(20분지연) 관련기사 모더나 한국 온다…'직접투자·위탁생산' 투트랙코스피 상승세 지속.. 삼성전자 1.52%↑정부 주도 '주가 부양' 시즌2…다시 뛰는 바이오, 이번엔 'K백신' close 는 무려 8.13% 넘게 상승 중이다. 삼성바이오로직스가 미국 모더나의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 위탁 생산한다는 소식에 따른 영향으로 분석된다.

코스닥도 동반 상승 중이다. 이 시각 전 거래일 대비 28.95P(2.15%) 오른 966.54를 기록하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr