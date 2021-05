영광군 농촌융복합 인증경영체, 비대면 체험키트 출시

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 농촌융복합인증 경영체로 육성하고 있는 농가에서 비대면 ‘체험활동 꾸러미 상품’을 개발했다고 14일 밝혔다.

이번 체험키트는 전남도와 전남농촌융복합지원센터의 기술지원으로 개발됐다.

개발은 코로나19 장기화로 노인·장애인·아동시설 등 현장학습 프로그램 미운영으로 취미·신체활동이 제한되고 있어 취약계층의 우울감을 해소하고, 경영이 어려운 인증경영체의 소득에 도움을 주기 위해 추진됐다.

체험활동 꾸러미는 생산·가공·체험을 융합한 농촌융복합산업(6차산업) 인증을 받은 경영체에서 직접 꾸러미를 개발·제작했다.

영광 아름답게 그린배 영농조합법인의 ‘DIY 디자인비누 만들기’, ‘과일쥬스 푸딩젤리만들기’, 미르목장의 ‘치즈&그릭요거트 핑거푸드 만들기’등 42종의 체험꾸러미가 있다.

꾸러미 판매는 전라남도 대표 온라인 쇼핑몰인 ‘남도장터’나 경영체를 통해 직접 구매할 수 있으며 ‘전남농촌융복합산업지원센터TV’유튜브에서 시청하며 체험활동을 진행할 수 있다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr