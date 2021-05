SK루브리컨츠 "올해 전기차 시장 확대에 윤활유 판매 2배 증가 예상"

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 269,000 전일대비 11,000 등락률 +4.26% 거래량 557,735 전일가 258,000 2021.05.14 10:41 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]"SK이노베이션, 인플레 수혜주였네"…깜짝 실적에 강세SK이노, 1년 만에 흑자전환…내년 말부터 배터리 사업 이익[컨콜] SK이노 "日 완성차에 배터리 공급, 현재 검토 안해" close 의 윤활유 사업 자회사인 SK루브리컨츠가 전기차 시장의 성장에 힘 입어 작년보다 2배 이상의 판매량을 기록할 것으로 예상된다.

SK루브리컨츠는 올해 윤활유 판매량이 전년 대비 2배 수준을 기록할 것이라고 14일 밝혔다. 특히 최근 2년간 SK루브리컨츠의 전기차용 윤활유 판매량이 연평균 33% 증가한 것으로 집계됐다.

SK루브리컨츠의 제품 판매 증가는 전기차 시장을 발 빠르게 공략한 덕분이다. 2010년부터 전기차용 윤활유 개발을 시작해 2013년부터 글로벌 완성차 업체에 공급한 전기차용 윤활유를 공급하고 있다.

시장조사기관 IHS에 따르면 올해 전기차 시장 규모는 전년 대비 70% 이상 늘어난 약 394만대로 추산된다. 2025년에는 약 1126만대로 급성장할 것으로 전망했다. 업계는 세계 전기차용 윤활유 시장도 지난해 1000만리터(ℓ)에서 2025년 6000만리터로 6배 늘어날 것으로 예상하고 있다. 향후 10년간 연평균 24%가 넘는 고성장 시장이다.

한편, SK루브리컨츠가 생산하는 윤활기유 ‘유베이스’는 이미 고급 윤활유의 원료인 고급기유(그룹Ⅲ) 윤활기유 시장에서 35%의 압도적인 점유율로 전 세계 1위 자리를 차지하고 있다. 고급 윤활유를 제조할 수 있는 독보적인 기술 역량과 전기차에 적합한 배합식을 설계하는 기술을 바탕으로 전기차용 윤활유 시장도 선도하고 있는 것이다.

