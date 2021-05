[아시아경제 윤동주 기자] 김은혜 국민의힘 의원 14일 청와대 분수대 앞에서 당 대표 경선 출마를 선언하고 있다. 김 의원은 MBC 기자 출신으로 이명박 정부 시절 청와대 대변인을 지냈고, 21대 국회 들어 김종인 비상대책위원회의 대변인으로 활약했다. 지난해 12월 윤석열 당시 검찰총장의 직무배제에 항의하기 위한 ‘청와대 앞 초선의원 1인 시위’를 주도하기도 했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr