이베이코리아, 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’…200여개 브랜드·최대 79% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 상반기 최대 쇼핑축제 ‘5월 빅스마일데이’를 통해 인기 브랜드 제품을 최대 79% 할인가에 판매한다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 LF와 아모레퍼시픽, LG전자 등 국내외 유명 브랜드사 200여곳이 참여해 상품 경쟁력을 한층 높였다. LF는 최대 10만원 할인쿠폰을 매일 5장씩 제공한다. LF 제품에 적용되는 5% 중복할인쿠폰으로, 빅스마일데이 전용 20% 할인쿠폰과 함께 사용 할 수 있어 혜택이 더욱 커진다. LF브랜드관을 통해 해지스, 닥스, 질스튜어트, 버켄스탁, 핏플랍 등을 할인 판매한다. 라이브커머스도 진행한다. 14일 20시에 ‘장사의 신동’을 통해 ‘헤지스 남성 인기 제품’을 특가 판매한다.

아모레퍼시픽 역시 브랜드 전용 최대 20% 할인쿠폰 9종을 마련했다. 판매 브랜드로 설화수, 아이오페, 려, 일리윤, 해피바스, 오설록, 라네즈, 마몽드 등이 있다. 17일 20시에 라이브커머스를 통해 ‘설화수 스킨케어제품’을 파격적인 가격으로 선보일 예정이다.

LG전자는 최대 2만원까지 할인되는 ‘LG가전 7% 중복할인쿠폰’을 제공한다. 여기에 노트북, TV, 에어컨, 김치냉장고, 모니터 등에 활용 가능한 최대 10만원 중복할인쿠폰을 대거 준비했다. LG전자는 지난 10일, 라이브커머스에서 ‘오브제 컬렉션 4종’을 판매한 바 있다. 당시 한 시간 반 동안 4만5000명이 방송을 시청하고, 총 3억1000만원 이상의 매출을 기록했다.

이베이코리아 관계자는 “빅스마일데이가 최대 30만원 할인쿠폰을 비롯해 브랜드 중복쿠폰까지 혜택의 폭이 크고 다양하다 보니 특히 고가의 브랜드 제품을 찾는 고객이 많다” 며 “이번 행사는 작년 대비 참여 브랜드사가 2배 정도 많아진 만큼 한층 강력한 혜택과 상품 경쟁력으로 소비자와 브랜드사 모두 만족할 만한 쇼핑축제가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr