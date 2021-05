광진구, 저소득 위기가구 한시 생계비 50만원 지원

코로나19로 인해 소득이 감소한 저소득 가구 대상...이달 10일부터 28일까지 온라인 접수…17일부터 동주민센터 현장 접수

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19로 생활에 어려움을 겪고 있는 저소득 위기가구를 대상으로 50만 원의 한시 생계비를 지원한다.

지원대상은 코로나19로 소득이 감소했으나 기존 복지제도 또는 코로나19 피해지원 혜택을 받지 못한 기준중위소득 75% 이하, 재산 6억 원 이하 저소득 가구다.

중복 지원이 불가한 지원사업으로는 기초생활보장 생계급여, 긴급복지 생계지원 등 기존 복지제도와 긴급고용안정지원금, 방문돌봄종사자 생계지원, 버팀목플러스자금, 소득안정지원자금 등 코로나19 피해지원 사업이 있다.

온라인 접수는 이달 10일부터 28일까지 ‘복지로’ 홈페이지에서 세대주가 신청하면 되며, 출생연도 끝자리를 기준으로 홀짝제가 적용된다.

또 오는 17일부터 6월 4일까지는 거주지 동주민센터에서 세대주 및 세대원, 대리인이 현장 신청할 수 있다.

지원금액은 올 3월1일을 기준으로 주민등록된 가구에 50만원씩 1회 지급된다.

생계비 지원 관련 자세한 사항은 보건복지상담센터 또는 각 거주지 동주민센터, 광진구 한시 생계지원 콜센터로 문의하면 된다.

김선갑 구청장은 “이번 생계비 지원이 저소득 위기가구에 조금이나마 힘이 되길 바란다”며 “코로나19로 어려운 상황에서도 구민들이 안정적으로 생계를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr