[포토]유동균 마포구청장, 수방 대비 위해 망원육갑문 시운전 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 13일 올 해 수방 대비를 위해서 망원육갑문 시운전 현장을 살펴봤다.

육갑문은 한강 제방을 횡단해 설치한 나들목에 있는 수문으로 홍수 발생이 예상될 경우 사전에 수문을 차단해 한강물이 도심으로 유입되지 않도록 하는 시설이다.

마포구는 매년 수방기간 시작 전 수방시설 점검을 실시하고 있다.

