野, 김부겸 총리 임명동의안 강행 규탄…"국민의 심판은 내려졌다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘은 13일 김부겸 총리 후보자 임명 동의안이 강행 처리된 것과 관련해 "국민의 심판은 내려졌다"고 비판했다.

강민국 국민의힘 원내대변인은 "더불어민주당은 김부겸 국무총리 인준을 힘으로 밀어붙였다"면서 "우격다짐으로 만드는 국무총리가 무슨 역할을 할 것이며, 민심을 외면하는 힘자랑 정치가 대한민국의 미래에 무슨 이익이 되겠냐"고 비판했다.

강 원내대변인은 "‘국민 패싱’ 국무총리의 결말은 정해져 있다"면서 "위로는 대통령에게 더욱 납작 엎드리는 국무총리, 아래로는 권위와 위엄을 상실한 초라한 국무총리, 국민들에게 외면 받는 국무총리"라고 밝혔다.

민주당이 제기한 국정운영 공백론에 대해서도 "'국정공백'에 대한 책임은 누구에게 있냐"며 "정세균 전 국무총리가 본인의 대선 출마를 위해 국정을 내팽겨치게 만든 청와대에 있다"고 반박했다.

강 원내대변인은 "민주당은 청와대의 거수기 역할만 하며, ‘꼭두각시’ 국무총리를 탄생시키는 최악의 조연으로 전락했다"면서 "국민의 힘으로 선출된 국회의원이 어떻게 대통령의 총리지명 실패를 견제하지 못하고 대통령의 눈치만 보고 있냐"고 지적했다.

